Tennis, Garbin: “Sto recuperando dall’operazione, posso finalmente tornare a sorridere”

“Bisogna continuare con i controlli, le cure. Insomma, bisogna essere sempre pronti a tornare in campo, se dovesse servire. Ma posso finalmente sorridere”. Tathiana Garbin, capitana di Billie Jean King Cup, racconta alla Gazzetta dello Sport le sue condizioni dopo aver superato un tumore all’addome. “Sì. Sto bene, sto recuperando dall’operazione, che è stata molto invasiva, ma da una settimana sono rientrata al centro federale e sto riprendendo in mano la mia vita, un pezzo alla volta – ha sottolineato l’ex tennista – Appena ho potuto sono ripartita per Formia, non posso fare troppo, niente sport per ora, devo riguardarmi. Ma già il solo fatto di riavvicinarmi a una vita normale è una medicina per l’anima e per l’umore”.

E Garbin ovviamente non può che parlare anche d’attualità tennistica, con la “sua” Jasmine Paolini che ha raggiunto per la prima volta gli ottavi agli Australian Open: “È stata bravissima, peccato che contro Kalinskaya non sia riuscita a esprimersi come sa fare. Merito anche dell’avversaria che ha giocato un match incredibile. Jas mi è piaciuta, si sta esprimendo bene, ha un grande livello di tennis. Per vincere queste partite ci vuole ancora un po’ di esperienza, ma sono certa che lei continuerà a crescere”.