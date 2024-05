Highlights Conegliano-Milano 3-2: finale Champions League femminile 2024 volley (VIDEO)

I video highlights di Conegliano-Milano, Super Final di Champions League 2023/2024 di volley femminile, vinta dalle venete per 3-2 (25-14, 23-25, 25-19, 19-25, 15-9) ad Antalya, in Turchia. Il derby italiano nell’atto conclusivo della massima competizione continentale per club si risolve a favore delle venete, che la spuntano al quinto set contro una mai doma Milano. Le pantere salgono così sul tetto d’Europa per la seconda volta nella storia del club e fanno poker di trofei in stagione: dopo Supercoppa, Coppa Italia e Scudetto, arriva anche la Champions. Non riesce l’impresa alla formazione di Marco Gaspari, che paga qualche momento di forte appannamento e fatica a contenere la macchina Conegliano a pieno ritmo. Grande emozione al termine del match per i saluti ai tifosi di Robin De Kruijf, partita titolare per quest’ultima partita della sua carriera dopo otto anni in maglia gialloblù. La migliore realizzatrice di Conegliano è Isabelle Haak con 23 punti, davanti a Kathryn Plummer (22 punti), mentre a Milano non sono bastati i 19 punti di Paola Egonu ed i 13 di Miriam Sylla. Di seguito, le immagini salienti della finale della Cev Champions League femminile 2023/2024 tra Antonio Carraro Imoco Conegliano e Allianz Vero Volley Milano.

