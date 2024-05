Manchester City, Guardiola: “Per vincere il titolo servono 9 punti, altrimenti vincerà l’Arsenal”

Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola parla della corsa al titolo che vede impegnata la squadra. Il club deve vincere tutte le partite rimanenti per conquistare la Premier League. Ai microfoni di Sky Sport UK dichiara: “Sappiamo cosa dobbiamo fare per vincere il titolo. Dobbiamo fare i 9 punti che rimangono, o sarà difficile perché l’Arsenal è molto forte, costante e non recupererà punti. Con 7 o meno punti sarà l’Arsenal a vincere la Premier League quest’anno“. In conferenza stampa afferma poi: “Nessun punto può andare perso: ho fiducia nei miei giocatori e questa è una grande cosa e un grande strumento. Potremmo perdere queste partite rimanenti, ma ciò non significherebbe che non ho fiducia dei miei giocatori: è impossibile perché li ho visti. Non cambierà l’opinione, per nulla. Stiamo lottando per qualcosa che nessun club in questo Paese ha mai raggiunto, mai, e lo vogliamo. 300 partite in Premier? È un bel traguardo. Sono orgoglioso”.