Il video con gli highlights di Cocciaretto-Navarro, match valevole per il secondo turno degli Australian Open 2024. Contro una delle giocatrici più in forma del circuito si ferma l’avventura della tennista marchigiana, che dopo aver vinto il primo set per 6-4 ha subito la rimonta della statunitense, in grado di aggiudicarsi i restanti parziali per 6-3 6-3.