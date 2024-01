Curling, Co-op Canadian Open 2024: primo successo nel girone per l’Italia di Team Retornaz

Prima vittoria per Team Retornaz nel Co-op Canadian Open, quarta tappa stagionale del Grand Slam of Curling. A Red Deer, nell’Albera, l’Italia – che aveva esordito con una sconfitta contro gli scozzesi del Team Craik martedì, batte nel secondo incontro gli statunitensi guidati da Danny Casper con il punteggio di 5-4. La quinta mano è stata quella decisiva, con l’Italia che ha messo a referto due punti. Forti del cuscinetto di vantaggio, gli azzurri hanno amministrato la situazione, gestendola sino all’ultimo parziale. Retornaz e compagni giocheranno per la terza volta nella tarda serata europea odierna, affrontando i canadesi del Team Dunstone.