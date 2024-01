Coppa d’Africa, l’incredibile gol in Congo-Zambia: portiere fuori dalla porta e liscio del difensore (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 1

Un gol rocambolesco e pittoresco. In Congo-Zambia, partita che ha chiuso la prima giornata della fase a gironi della Coppa d’Africa 2024, lo Zambia passa in vantaggio al minuto ventitré con un gol tutto da rivedere: il portiere del Congo esce dalla propria area di rigore, manda la palla in rimessa laterale. Lo Zambia batte velocemente e Kangwa tira da distanza considerevole di prima. I due difensori del Congo non fanno proprio una grande figura, per usare un eufemismo: due lisci e palla in porta. Ecco il video del gol. Per la cronaca la partita è poi finita 1-1.