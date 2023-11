Highlights Brindisi-Virtus Bologna 83-75, nona giornata Serie A 2023/24 (VIDEO)

di Christian Deiuri 8

Il video con gli highlights di Brindisi-Virtus Bologna 83-75, sfida valida per la nona giornata del campionato di Serie A. Prima vittoria stagionale in campionato per la formazione pugliese, che trova il successo contro la capolista. A guidare la squadra di Sakota sono Bayehe e Senglin, che chiudono rispettivamente con 25 e 22 punti a referto. Il lungo classe ’99 aggiunge 10 rimbalzi, mentre l’ex Reggio Emilia 7 assist. In doppia cifra anche Sneed con 1o e Laszewski con 10. Per una spenta Virtus invece ce ne sono 14 per Lundberg e Shengelia, e 11 a testa per il trio azzurro Belinelli, Abass e Hackett.