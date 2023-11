Basket, Serie A2 2023/2024: cade la Fortitudo Bologna. Prosegue la marcia di Trapani

Undicesima giornata per il campionato di A2 di basket, e nel Gruppo Rosso cade ancora, per la seconda volta nelle ultime tre uscire, la Fortitudo Bologna. In casa è arrivato questa sera il ko per 68-75 contro Verona, che invece era reduce da due sconfitte di fila e così si rialza nelle posizioni di metà classifica. Prosegue il buon momento di Trieste, che continua a vincere (79-62 su Forlì) e si porta a quota 16 punti, in un terzetto di squadre che insegue proprio la Fortitudo. Successo anche per Udine per 92-87 su Rimini e per Piacenza in un match a basso punteggio per 57-57 contro Orzinuovi. In coda perdono tutte, con anche Chiusi che perde al fotofinish per 71-69 contro Nardò.

Nel Gruppo Verde continua il filotto di vittorie di Trapani, che arriva a dieci vittorie in undici partite dopo aver sconfitto 95-71 Rieti. Insegue Treviglio, che dopo il successo netto per 87-69 sulla Luiss Roma sale a quota 16 punti raggiungendo Cantù, che in trasferta cade 99-82 contro Vigevano. Buon successo di Agrigento per 88-77 su Latina, mentre Torino batte 96-80 Cremona.