Highlights Brindisi-Tortona 77-86, Serie A1 basket 2023/2024 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 1

Il video con gli highlights di Brindisi-Tortona, sfida valida come 19^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Affermazione esterna per Tortona sul campo del fanalino di coda Brindis. Sono 16 i punti per Colbey Ross, mentre ai pugliesi non bastano i 19 di Sneed e i 18 di Morris.