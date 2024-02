Inter-Juventus 1-0, Inzaghi: “Vittoria strameritata, ma abbiamo solo quattro punti di vantaggio”

“Ci siamo presi una vittoria strameritata e voluta con forza. Siamo molto contenti, ma è una tappa di un lungo percorso. Juventus e Milan non molleranno di un centimetro. È una bellissima serata davanti ad un pubblico che ci ha trascinato tutta la sera. Il risultato è molto stretto per quanto si è visto. La partita l’ha tenuta aperta Szczesny con due grandi parate. Abbiamo controllato la gara, Sommer è stato bello riposato stasera”. Lo ha detto l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ai microfoni di Dazn dopo la vittoria sulla Juventus: “I ragazzi stanno lavorando in modo esemplare da sette mesi e devono continuare così. Mancano ancora quattro mesi intensi. Abbiamo fatto un percorso straordinario, ma abbiamo solo quattro punti di vantaggio sulla Juventus. E anche il Milan è sempre lì, lo scorso anno con questo punteggio il Napoli era molto più avanti. Dobbiamo lavorare su alcuni aspetti da migliorare. Quando vinciamo e quando perdiamo, si analizza sempre la prestazione per capire dove possiamo fare meglio. Ora ricomincia anche la Champions, vogliamo provare a fare un percorso importante come lo scorso anno”.