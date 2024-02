Highlights Real Madrid-Atletico Madrid 1-1, Liga 2023/2024 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra

Il video con gli highlights e i gol di Real Madrid-Atletico Madrid, sfida valevole per la ventitreesima giornata di Liga 2023/2024. Un gol di Brahim Diaz dopo 20 minuti di partita manda in vantaggio la squadra di Ancelotti, ma l’Atletico di Simeone non molla davvero mai: Llorente in pieno recupero la riprende ed è 1-1 al Bernabeu.