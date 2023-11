Highlights Brindisi-Olimpia Milano 57-87, sesta giornata Serie A 2023/24 (VIDEO)

di Christian Deiuri

Il video con gli highlights di Brindisi-Olimpia Milano 57-87, sfida valida per la sesta giornata di Serie A. Vittoria netta per la squadra di Ettore Messina, avanti nel punteggio dall’inizio alla fine. Brindisi ha l’attenuante delle assenze, ma la prestazione offensiva all’esordio con il nuovo coach Sakota è stata nettamente sotto la sufficienza. Top scorer dell’incontro Tonut con 16, ma l’Olimpia ne manda altri quattro in doppia cifra: 11 per Poythress, Shields e Bortolani, 10 per Kamagate. Nei padroni di casa 10 a testa per Lombardi e Riismaa.