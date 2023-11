Bundesliga 2023/24: frena lo Stoccarda contro l’Heidenheim. Pari tra Wolfsburg e Brema

Frenano sul pareggio Wolfsburg e Brema, termina 2-2 la decima giornata di Bundesliga 2023/24. Padroni di casa che salgono in nona posizione a quota 13, ospiti che invece restano al dodicesimo posto con 10 punti. Una rete per parte nella prima frazione di gioco, Ducksch la sblocca al settimo minuto con una magnifica punizione battuta a giro sul secondo palo. È poi Maehle al 37esimo a scambiare in area con Cerny che con grande freddezza fulmina il portiere all’incrocio di sinistra. Nella ripresa arriva prima il sorpasso della formazione di Kovac con il gol di Paredes su assist di Majer, gli uomini di Werner la pareggiano poi con il gol del definitivo 2-2 messa a segno da Borre al 65esimo.

L’Heidenheim si impone contro lo Stoccarda che frena in terza posizione, a quota 10 i padroni di casa. Dopo un primo tempo a reti inviolate il match viene sbloccato al 70esimo da Schoppner su assist di Beste, è poi Kleindienst a raddoppiare sul finale, mettendo il sigillo sul definitivo 2-0.