Highlights Brindisi-Bologna 95-100, Playoff Serie A1 basket 2022/2023 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 1

La Virtus Bologna non sbaglia e batte 100-95 Brindisi in gara-3 dei quarti di finale dei Playoff di Serie A 2022/2023. I ragazzi di Scariolo soffrono ma riescono a spuntarla su una Brindisi trascinata da un super Reed da 33 punti. Finale caldissimo con i padroni di casa che perdono il pallone del possibile pareggio uscendo sconfitti dalla serie. La Virtus ora aspetta in semifinale la vincente della serie tra Tortona e Trento.