Playoff NBA 2023, Boston ancora ko in casa: Butler si scatena nel finale e porta gli Heat sul 2-0

Capolavoro dei Miami Heat, che dopo la vittoria in gara-1 della serie di playoff NBA 2022/2023 si ripetono anche in gara-2 e mettono in discesa il confronto, che ora si sposta in Florida. Secondo ko consecutivo al TD Garden per i Boston Celtics, che non riescono a rispettare i pronostici della vigilia e cedono per 105-111. Il protagonista, neanche a dirlo, è Jimmy Butler, che nell’ultimo e decisivo quarto inanella un parziale di 24-9 e trascina i suoi ad una preziosa vittoria.

La stella degli Heat chiuderà con 27 punti, 8 rimbalzi e 6 assist. Ai padroni di casa non basta invece Jason Tatum, miglior realizzatore della gara con 34 punti, che nel finale invece cala, così come il suo compagno di squadra Brown. Sconfitta davvero amara per i Celtics, giunti all’ultimo parziale con un vantaggio di 10 punti, poi dilapidato a causa di troppe palle perse e tante decisioni sbagliate. Si fa ora davvero in salita l’accesso alle finali per Boston, chiamata a ribaltare il fattore campo ma soprattutto a reagire dopo due prestazioni non all’altezza. Appuntamento nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 maggio al Kaseya Centre di Miami con gara-3