Highlights Olimpia Milano-Tortona 83-82, Serie A1 2023/24 (VIDEO)

di Christian Deiuri 14

Il video con gli highlights di Olimpia Milano-Bertram Tortona 83-82, sfida valida per la sedicesima giornata di Serie A. Partita sempre in equilibrio, con la squadra di Messina che tiene quasi sempre la testa avanti ma non riesce mai a scrollarsi di dosso gli ospiti. Nel finale Melli e Napier sembrano dare l’allungo definitivo ai biancorossi, ma Tortona rimonta e si porta avanti a 36″ dalla fine. Decisivo per l’Olimpia il layup di Hall nel finale. Mvp del match Nicolò Melli, che mette insieme 23 punti e 8 rimbalzi. A seguire con 14 a testa Hall e Napier. Dall’altra parte non bastano i 23 di Thomas, mentre vanno in doppia cifra anche Ross con 17, Strautins e Candi a quota 11 e Weems con 10.