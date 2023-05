Golf, PGA Championship 2023: Koepka si porta al comando, male Rahm

Il nuovo leader del PGA Championship 2023 è Brooks Koepka, che completa la sua rimonta e grazie al -4 nel terzo giro si porta al comando a -6. Alle sue spalle lo tallonano il canadese Corey Conners e il norvegese Viktor Hovland a -5, ma la situazione a Oak Hill non è particolarmente semplice. Si contano infatti sulle dita di due mani gli atleti sotto il par. Tra questi Scottie Scheffler, quinto a -2 e in corsa per la vetta del ranking, e Rory McIlroy, settimo a -1. Trema invece Jon Rahm, che con il suo 42° a +6 rischia seriamente di vedersi sfuggire il numero uno del mondo.