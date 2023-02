Highlights All-Star Saturday: gara da 3 punti e delle schiacciate, NBA All-Star Game 2023 (VIDEO)

Gli highlights della seconda serata dell’All-Star Weekend NBA 2023. Come da tradizione il momento clou del sabato sono la gara da 3 punti e quella delle schiacciate. Ad imporsi dall’arco è stato Damian Lillard, mentre il nuovo ‘Re’ delle schiacciate altri non è che Mac McClung, ragazzo che ha disputato finora la sua stagione in G-League prima di essere firmato pochi giorni fa dai Philadelphia 76ers. In precedenza il ‘Team Jazz’ era riuscito a portarsi a casa la prima gara della serata, ovvero lo Skills Challenge.