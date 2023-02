Nba All-Star Weekend: Lillard vince la gara del tiro da 3, Mac McClung domina lo slam dunk contest

Va in archivio anche la seconda serata dell’NBA All-Star Weekend in corso di svolgimento a Salt Lake City, nello Utah. Lo storico appuntamento del sabato è stato aperto dallo ‘Skills Challenge’ che ha visto trionfare i padroni di casa. Una rappresentanza degli Utah Jazz, ovvero Jordan Clarkson, Lauri Markkanen e Collin Sexton si è imposta nella prima prova. Poi è stato il momento della gara da 3 punti, che ha visto trionfare Damian Lillard in finale contro Tyrese Haliburton. Infine, lo slam dunk contest che ha premiato Mac McClung, giocatore della G-League firmato pochi giorni fa dai Philadelphia 76ers. Una grande prova quella della guardia 24enne.

GLI HIGHLIGHTS