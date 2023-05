Highlights Alcaraz – Ramos-Vinolas 6-4 6-1, secondo turno Internazionali BNL d’Italia 2023 (VIDEO)

di Mario Boccardi 16

Un set di rodaggio, poi parte il solito show: Carlos Alcaraz sconfigge Albert Ramos-Vinolas 6-4 6-1 in 1 ora e 26 minuti, bagnando con un successo il suo esordio assoluto in carriera agli Internazionali BNL d’Italia. Il murciano soffre nei minuti iniziali, poi trova le sue geometrie e non lascia alcuno scampo al suo connazionali, che perde contro di lui per la quarta volta in altrettanti confronti diretti. Riviamo quanto accaduto sul Campo Centrale del Foro Italico con gli highlights del match.