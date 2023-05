Premier League 2022/2023: torna a vincere il Manchester United, Chelsea fermato in casa dal Nottingham

Nel pomeriggio si sono giocati i match validi per la 36ª giornata di Premier League 2022/2023. Il Manchester United torna a vincere e lo 2-0 contro i Wolves. Decisive le reti di Martial e Garnacho che bastano a ten Hag per tornare al successo. Red Devils che agganciano il Newcastle al terzo posto con 66 punti. Vincono anche Fulham e Crystal Palace, che battono Southampton e Bournemouth 2-0. I Cottagers ritrovano Mitrovic, dopo le otto giornate di squalifica per una spinta a un arbitro, che torna al gol firmando la rete del 2-0 dopo l’1-0 di Carlos Vinicius. Il Fulham consolida un buon piazzamento a metà classifica condannando il Southampton alla retrocessione in Championship. Una doppietta di Eze consente al Crystal Palace di tornare al successo, dopo il ko in trasferta contro il Tottenham, confermando il 12° posto in classifica. Il Chelsea conferma l’annata deludente pareggiando 2-2 in casa contro il Nottingham Forest. Protagonisti della partita Awoniyi, che sblocca la partita e segna anche il gol del 2-2 rispondendo alla doppietta in sette minuti di Sterling tra il 51′ e il 58′. Un punto che fa contento il Nottingham, che sale a 34 punti tornando a 3 punti di vantaggio sulla zona retrocessione occupata dal Leeds. L’Aston Villa vince il match di alta classifica contro il Tottenham. La squadra di Emery batte 2-1 gli Spurs grazie alle reti di Ramsey e Douglas Luiz. Non basta il solito Harry Kane alla squadra di Mason per evitare il quarto ko nelle ultime sei. Con questo successo l’Aston Villa aggancia proprio il Tottenham in sesta posizione a 57 punti.