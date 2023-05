Serie B 2022/2023, il Frosinone vince il campionato: battuto il Genoa 3-2

Il Frosinone vince il derby delle neopromosse contro il Genoa e chiude al primo posto il campionato di Serie B 2022/2023. La curva ciociara accoglie la squadra allo Stirpe con un’enorme scritta: “La storia la scrive chi vince”. La formazione di Grosso lo fa grazie ad un 3-2 inflitto al Genoa che permette ai gialloblù di toccare quota 77 punti con una giornata ancora da giocare. Eppure la gara di oggi non è partita col piede giusto per gli uomini di Grosso. Al 14′ infatti è Badelj a realizzare l’1-0 con un gran sinistro da fuori area. Al 25′ però il Genoa resta in 10. Bani entra duro sulla caviglia di Borrelli, l’arbitro è richiamato dal var e dopo il consulto al monitor estrae il cartellino rosso. Due minuti dopo c’è l’1-1 di Mazzitelli su punizione e al 46′ Boloca sfrutta un assist di Cotali per battere Martinez. Nella ripresa il Geno ci prova nonostante l’uomo in meno, ma Aramu ed Ekuban non hanno successo. E al 77′ arriva il tris di Borrelli che chiude i giochi e dà il via alla festa dello Stirpe. Nel finale però c’è spazio per la rete del 3-2 del Genoa con la firma di Gudmundsson. Ma è troppo tardi per impostare una rimonta. La partita di oggi conferma un dato, oltre a quello del miglior attacco (60) e miglior difesa (24): il Frosinone è primo per gol realizzati da calciatori italiani (51 su 60). Numeri che impreziosiscono ulteriormente una stagione storica per i ciociari.