Francia-Italia, che gol di Kalimuendo: tocco di tacco super, Carnesecchi battuto (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 1

La Francia trova il gol del vantaggio. Nel match contro l’Italia, valevole per la prima giornata degli Europei Under 21 in corso di svolgimento in Romania, i transalpini sbloccano la partita grazie ad una vera e propria perla di Kalimuendo che con uno splendido colpo di tacco batte Carnesecchi e sblocca la partita. Ecco il video della rete.