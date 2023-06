Golf, DP Tour Germania: Edoardo Molinari in testa dopo il primo round

Il maltempo in Germania rallenta il primo round del BMW International Open, ma non l’avanzata di Edoardo Molinari. Nel torneo del DP World Tour, il cui giro di apertura è stato sospeso anzitempo per pericolo di fulmini, con un parziale in 66 (-6) colpi, frutto di otto birdie e due bogey, l’azzurro, vicecapitano del team Europe alla Ryder Cup di Roma, guida la classifica provvisoria insieme al francese Adrien Saddier e al giapponese Rikuya Hoshino. Al Golfclub München Eichenried (par 72), buon avvio pure per i romani Renato Paratore e Filippo Celli, entrambi 20/i con 69 (-3) davanti al vicentino Guido Migliozzi, 48/o con 71 (-1). Cinque birdie e due bogey per Paratore, due eagle, tre birdie, due bogey e un doppio bogey per Celli, che ha alternato prodezze ad errori. Quattro birdie, un doppio bogey e un bogey, invece, per Migliozzi. In un evento, che mette in palio 2.000.000 di dollari, già vinto nel 2019 da un italiano, Andrea Pavan, in questi giorni impegnato in Francia, sul Challenge Tour e nell’Open de Bretagne.