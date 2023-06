Calciomercato: no di Thuram al Psg, Milan in prima fila

Marcus Thuram ha rifiutato l’offerta del Psg. Lo riporta “L’Equipe”, precisando che l’attaccante francese, figlio d’arte, 25enne, in scadenza col Borussia Moenchengladbach, avrebbe riferito ai vertici del club della capitale di non voler trasferirsi alla base della Torre Eiffel. Il giocatore transalpino è, quindi, sempre più vicino al Milan. Per lui in casa rossonera sarebbe pronto un contratto per cinque stagioni (fino al 2028).