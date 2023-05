Formula 1, Gp Miami: Federer nel paddock per seguire la gara (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 11

C’è grande attesa per il Gran Premio di Miami, quinto appuntamento del Mondiale di Formula 1 2023. La gara inizierà alle 21:30 ore italiane e avrà una prima fila inedita formata da Perez e Alonso, che hanno approfittato della bandiera gialla nel Q3 causata da Leclerc per strappare le prime posizioni al monegasco e a Verstappen, 7° e 9° al via. Tra le stelle presenti nel paddock è spuntato anche Roger Federer, che si aggirava tra i box già da adesso.