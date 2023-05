Serie A femminile 2022/2023: il Como conquista la salvezza, pareggio tra Fiorentina e Milan

Nella settima giornata di Poule Scudetto e Salvezza della Serie A femminile, il risultato più importante lo centra il Como di de la Fuente, che batte la Sampdoria e conquista la salvezza aritmetica. Allo stadio Ferruccio di Seregno, all’11’ si sblocca il punteggio in favore dei lombardi con il primo dei tre calci di rigore assegnati da Cherchi nel corso della gara, trasformaro da Linberg. Le ospiti non si lasciano scoraggiare dalla rete dello svantaggio e, dopo una serie di manovre offensive non concretizzate, nel recupero del primo tempo rimettono in equilibrio il punteggio con il rigore rimediato e siglato da Bonfantini. Nella ripresa, a otto dal termine, è Karlernäs sempre dal dischetto a regalare al Como i tre punti che valgono la salvezza matematica. La Samp invece, ora ultima a quota 15 insieme al Parma, si giocherà la permanenza nel massimo campionato nelle ultime due partite che le restano da disputare: quella con le ducali tra due weekend e quella contro il Pomigliano nell’ultimo turno.

Il posticipo domenicale di questo turno di campionato, tra Fiorentina e Milan, si chiude invece 1-1, con le rossonere che mantengono il terzo posto a quota 40 e tengono la Viola a una lunghezza di distanza. Al Pietro Torrini di Firenze, la prima parte del match gode di grande equilibrio, ad eccezione dell’enorme chance per il Diavolo al minuto 21: diagonale velenoso di Dompig servita da Piemonte, ma Baldi è attenta e para sia il tentativo dell’olandese sia quello di Grimshaw sulla respinta. Al 36′ invece sono le toscane a guadagnare la chance per sbloccare il match: Babb travolge Boquete nella sua area di rigore e l’arbitro concede il penalty alla squadra di casa. Palo e gol per l’ex Milan. A inizio ripresa però le rossonere pareggiano il conto con Dompig, che a distanza ravvicinata finalizza alla perfezione l’assist di Dubcová. Un gol e un punto a testa per la squadra di Ganz e quella di Panico. Nonostante i verdetti già emessi in cima alla classifica (Scudetto alla Roma e pass per la Champions League 23/24 alla Juventus) resta apertissima la corsa per il terzo posto, con l’Inter a quota 36 (impegnata proprio contro la Viola nella prossima giornata), la Fiorentina a 39 e il Milan a 40.