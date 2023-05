Napoli-Fiorentina, Paolo Sorrentino a bordocampo. E già lavora per il nuovo film (FOTO)

di Redazione 57

‘La Grande Bellezza’ per una giornata non è Roma, ma lo stadio ‘Maradona’ di Napoli. E il regista premio Oscar Paolo Sorrentino è a bordocampo per assistere a Napoli-Fiorentina, il match della festa per la vittoria dello Scudetto. Sorrentino ha passeggiato sulla pista di atletica prima dell’inizio del match con una sciarpa azzurra al collo, ricevendo un lungo applauso dal pubblico dello stadio. Poi si è accomodato alle spalle della porta della Fiorentina a guardare la partita. Sorrentino ha celebrato il suo legame al club azzurro già con “E’ stata la mano di Dio”, film autobiografico nella Napoli degli anni di Maradona e che è stato candidato agli Oscar come miglior film in lingua straniera. Ora Sorrentino sta lavorando ad un altro progetto. Anche stamani il regista ha girato delle scene nel centro di Napoli. L’atmosfera è ispiratrice.