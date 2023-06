Finale FA Cup 2023, Gundogan da record: sblocca il risultato dopo 13″ (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 31

Tredici secondi. İlkay Gündoğan ha impiegato tredici secondi per portare in vantaggio il Manchester City nella finale di FA Cup in corso a Wembley contro il Manchester United. Splendida conclusione al volo da fuori area da parte del centrocampista 32enne tedesco. Se già alla vigilia si prospettava un match in salita per i Red Devils, ora le cose si fanno ancor più complicate a Wembley.