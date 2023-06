Surf, ISA World Surfing Games 2023: Leonardo Fioravanti al terzo turno, in palio carte olimpiche

I risultati della terza giornata degli ISA World Surfing Games 2023, in corso a El Salvador. La rassegna iridata mette in palio carte olimpiche per i Giochi di Parigi 2024, che per gli atleti provenienti da Europa, Africa, Asia e Oceania andranno al miglior uomo e alla miglior donna di ogni continente. Buone notizie per Leonardo Fioravanti, che ha raggiunto al terzo turno gli altri due azzurri Edoardo Papa e Jesse Mendes grazie all’ottimo 16.17 che gli ha permesso di vincere la sua batteria. Nella stessa heat difficoltà per il numero 1 del ranking mondiale, Griffin Colapinto, che ha chiuso terzo ed è quindi costretto ai ripescaggi. Nel prossimo round Fioravanti se la vedrà con Che Allan (Barbados), Rio Waida (Indonesia) e Noel de la Torre (Cile).

Tra le donne centrano il terzo turno anche Emily Gussoni e Giada Legati, che hanno rispettivamente chiuso in seconda e prima posizione la propria batteria. Andrà ai ripescaggi invece Indiana Ferri, che ha chiuso la batteria in quarta posizione.