AIA, martedì 6 giugno a Coverciano conferenza di chiusura della stagione

La Serie A e la Serie B passeranno in rassegna fra pochissimi giorni. Si concluderà un altro anno che come sempre ha dato spazio a critiche per gli arbitri impegnati in tutta la stagione. A margine della chiusura della stagione 2022-23 l’AIA ha indetto una conferenza stampa in quel di Coverciano in cui si farà un bilancio della stagione che si sta per concludere.

Si terrà martedì 6 giugno, dalle ore 11:30 alle 13, presso l’Auditorium del Centro Tecnico Federale di Coverciano, l’incontro tra i massimi dirigenti dell’Aia e gli organi di informazione. Alla conferenza stampa saranno presenti il presidente Carlo Pacifici, il vice Alberto Zaroli, il responsabile della Can Gianluca Rocchi e Matteo Trefoloni, responsabile del responsabile settore tecnico arbitrale