Ferma il contropiede salendo sulle spalle dell’avversario: giocatore del Sunderland ammonito tra le risate (VIDEO)

di Antonio Sepe 27

Ha dell’incredibile il cartellino giallo ricevuto da Luke O’Nien in occasione del match di Championship tra Sunderland e Bristol City. All’82’, il calciatore della squadra di casa ha escogitato un modo geniale per fermare un avversario in contropiede, non limitatoso a trattenerlo per la maglia bensì salendogli sulle spalle. Nell’incredulità del pubblico e dei giocatori in campo, che non sono riusciti a trattenere le risate, l’arbitro ha sventolato il cartellino giallo in faccia a O’Nien. Alla fine il match è terminato 1-1 – peraltro O’Nien è stato l’unico ammonito – ma Luke è diventato un idolo sui social dato che il filmato è diventato virale. Sul suo profilo Twitter, non a caso, ha scritto: “Stabilito che sono un idiota… Ora divertiamoci un po’: il montaggio video o didascalia vince una maglia del Sunderland autografata dai ragazzi“. Ecco il video dell’incredibile ammonizione.