L’UEFA ha designato Srdjan Jovanovic come direttore di gara della sfida tra Inter e Porto in scena mercoledì per l’andata degli ottavi di Champions League. L’arbitro serbo sarà assistito dai connazionali Uros Stojkovic e Milan Mihajlovic. Il quarto uomo sarà Novak Simovic, mentre al Var saranno impegnati i teesci Bastian Dankert e Marco Fritz.