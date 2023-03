Disavventura per gli inviati Prime Video: aereo Londra-Milano troppo pesante, Alessia Tarquinio traduce in italiano (VIDEO)

Curioso siparietto quello andato in scena sul volo ITA da Londra a Milano Linate, sul quale erano presenti anche gli inviati di Amazon Prime Video dopo la sfida tra Tottenham e Milan. Come riferito in un tweet di Alessandro Alciato, il volo non poteva partire perché “troppo pesante” e l’equipaggio ha chiesto se ci fossero volontari disposti a scendere. Una situazione difficile e resa ancor più complicata dal fatto che l’equipaggio non parlasse italiano. Ci ha pensato quindi la giornalista Alessia Tarquinio a tradurre l’annuncio a tutti i passegeri.

Volo ITA London City-Linate. Il volo non parte perché ‘pesa troppo’. Si cercano volontari che scendano. I bagagli di tutti i passeggeri vengono scaricati e saranno spediti domani. L’equipaggio non parla italiano. Traduce per tutti @LaTarqui_ pic.twitter.com/kXLsWZ6SHs — Alessandro Alciato (@AAlciato) March 10, 2023