Golf, The Players Championship: comanda Ramey, lontano Molinari

Si è concluso il primo round del The Players Championship, uno dei tornei più ambiti e prestigiosi, sicuramente il più redditizio di tutto il percorso del PGA di golf. Tutti si attendevano i vari Rahm, McIlroy e Scheffler, ma al momento alla vetta della classifica c’è un uomo a sorpresa: l’americano, Chad Ramey. Il percorso rispetto al quale si arriverà alla vittoria ancora è lungo, ma sicuramente il torneo è iniziato con questa sorpresa.

In quella della Florida, nello specifico a Ponte Vedra Beach, chi guarda tutti dall’alto è Ramey, il quale al debutto nella competizione, guida il leaderboard con un colpo di vantaggio sul connazionale Collin Morikawa, 2/o con 65 (-7) davanti al canadese Taylor Pendrith, 3/o con 67 (-5) al pari di Ben Griffin. Per arrivare a Rahm è 32/o con 71 (-1), mentre Mcllroy si trova ancora più dietro, è 118/o con 76 (+4). Per il numero 3 al mondo il rischio di un’eliminazione negli Stati Uniti è molto concreta. Sesto Scheffler. Una buonissima partenza, dunque, per i golfisti emergenti rispetto a quelli esperti ed abituati a vincere. Per trovare, poi, il nostro Francesco Molinari dobbiamo scorrere fino alla posizione numero settantadue. Ci saranno ancora tre giornate per ribaltare la classifica e capire se ad uno dei tornei più prestigiosi del circuito del PGA sarà una sorpresa o una solita certezza a trionfare.