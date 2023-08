Copa Libertadores, contrasto horror tra Marcelo e Sanchez: il brasiliano rompe la gamba all’avversario (VIDEO)

di Antonio Sepe 65

Il video dell’infortunio shock di Sanchez, vittima di un contrasto con Marcelo nel match di Copa Libertadores tra Argentinos Juniors e Fluminense. Al minuto 58, il brasiliano ha involontariamente rotto la gamba all’avversario nel tentativo di difendere il pallone, spezzando letteralmente l’arto del povero Sanchez. Per il terzino ex Real Madrid è arrivata ovviamente l’espulsione, ma anche le lacrime non appena ha realizzato la gravità dell’accaduto.