Championship inglese, bacio provocatorio di O’Nien a Sorensen: il danese non reagisce bene (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 2

Curiosa la scena che ha visto protagonisti Luke O’Nien, calciatore del Suderling, e Jacob Sorensen, suo collega del Norwich, in un match di Champions inglese. I due si sono ritrovati faccia a faccia in seguito ad uno scontro di gioco, e dopo qualche parola volata O’Nien ha dato sfiorato le labbra di Sorensen con un bacio provocatorio. Non è tardata ad arrivare la reazione del calciatore del Norwich, che ha preso per il colo l’avversario. I due sono stati divisi dagli altri giocatori, con il direttore di gara che non ha ritenuto necessario prendere provvedimenti.