Caso Barcellona-Negreira, a processo anche il Consiglio Superiore Sport: “Dobbiamo difendere lo sport”

Il Consiglio Superiore dello Sport (CSD) andrà a processo per il caso Negreira, in cui il Barcellona è accusato di pagamenti all’ex vicepresidente della commissione arbitrale. A confermarlo è stato José Manuel Franco, presidente del CSD, che ha spiegato: “Le istituzioni stanno svolgendo il loro lavoro e noi stiamo seguendo tutto. Non potevamo non presentarci al processo, dobbiamo difendere lo sport spagnolo. Credo che tutti vogliano sapere cos’è successo, anche soci e tifosi del Barcellona. E’ importante scoprire il motivo che spinga un club a pagare una società che fa capo al vicepresidente della commissione arbitrale“. Si prospettano mesi di fuoco dunque in Spagna, dove anche il Real Madrid ha annunciato che comparirà al processo per difendere i propri legittimi diritti.