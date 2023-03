Ciclismo su pista: gli azzurri convocati al Cairo per la seconda prova di Nations Cup

Domani inizierà la seconda prova di Uci Track Nations Cup 2023 in programma al Cairo, che mette in palio punti per la qualificazione a Parigi 2024. Il programma dell’evento prevede l’assegnazione di 14 titoli (esclusi Km, 500 metri, inseguimento individuale e corsa a punti) in quattro giorni di gare. Il ct Marco Villa ha reso noti i convocati della compagine italiana, che dovrà rinunciare a molti big impegnati nelle gare su strada, a cominciare di migliori del quartetto dell’inseguimento, sia maschile che femminile. L’Italia potrà schierare in Egitto il miglior terzetto della Velocità olimpica maschile, con Bianchi, Predomo e Tugnolo, già protagonisti agli Europei 2023. L’obiettivo è migliorare il sesto posto di Grenchen. Presente in questa seconda prova di Nation’s Cup anche il capitano Elia Viviani che, insieme ai veterani Bertazzo e Scartezzini, guiderà un gruppo di giovani che cercheranno di non far rimpiangere le assenze dei migliori.

Qui di seguito l’elenco dei convocati: Martina Alzini, Liam Bertazzo, Matteo Bianchi, Davide Boscaro, Chiara Consonni, Lara Crestanello, Francesco Lamon, Manlio Moro, Mattia Predomo, Valentina Scandolara, Michele Scartazzini, Francesca Selva, Matteo Tugnolo, Miriam Vece, Matilde Vitillo ed Elia Viviani.