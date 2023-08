Carlos Alcaraz ha un nuovo rivale: è Jimmy Butler. Scambio con la stella dei Miami Heat agli Us Open (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 13

Un nuovo pretendente al trono di Carlos Alcaraz e il suo nome è Jimmy Butler. Il campione dei Miami Heat è un vero fanatico di tennis, come dimostrano non solo le tante incursioni quando si svolge il Masters 1000 in Florida nel mese di marzo, ma anche le sue apparizioni in altri tornei come Roland Garros, Wimbledon e anche l’ultimo ATP di Rio de Janeiro. Durante la serata a scopo benefico organizzata sull’Artur Ashe Stadium di Flushing Meadows, il cestista è comparso a sorpresa in campo, facendo da raccattapalle durante la sfida tra Tiafoe e Alcaraz. Ma ad un certo punto non ha potuto esimersi dall’impugnare la racchetta e scambiare con il numero uno al mondo.