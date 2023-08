Arturo Vidal e la frase su Enke: “Non ho riso, ho solo raccontato un aneddoto”

In un’altra diretta Twitch, Arturo Vidal ha deciso di spiegare meglio la frase su Enke, che sui social, ancor prima che sui giornali, aveva suscitato scalpore e indignazione per aver parlato in un modo non particolarmente delicato di un suo gol al portiere tedesco e del suicidio di quest’ultimo due anni dopo: “A tutti i giornalisti dispettosi: avete visto in questo video, io ho detto tutto con buone intenzioni, non c’era niente di male. Nemmeno ne ho riso e non lo farei mai. Ho raccontato un aneddoto, non riderei mai di una cosa del genere”.