Benitez su Veiga: “Una grande opportunità per lui e la sua famiglia. Una situazione che ti cambia la vita”

Rafa Benitez, allenatore del Celta Vigo, in conferenza stampa è tornato a parlare su due dei temi più d’attualità in queste ore in Spagna. L’ex tecnico del Napoli si è soffermato innanzitutto su Gabri Veiga, che ha deciso di rifiutare il club partenopeo per approdare in Arabia Saudita: “La situazione del calciatore è una situazione che cambia la sua vita e quella della sua famiglia. Data la sua età può tornare a giocare in campionati più competitivi, ma forse il campionato arabo diventerà un campionato competitivo. Il ragazzo ha un’opportunità, anche per la sua famiglia è un’opportunità. Non possiamo dimenticarlo”.

Poi, Benitez è tornato sui comportamenti di Rubiales denunciati dalle giocatrici spagnole campionesse del Mondo. “Tutti abbiamo visto comportamenti che non sono stati corretti e poi ci sono le autorità competenti per prendere decisioni. Io vorrei però parlare del successo della nazionale femminile, che è passato in secondo piano. Questa è la notizia, che il calcio spagnolo è cresciuto, ha raggiunto un Mondiale, ha vinto per meriti propria”, ha aggiunto Benitez.