Borussia Dortmund, il ritorno in campo di Haller è da pelle d’oca: boato dello stadio (VIDEO)

di Antonio Sepe 56

Il video del ritorno in campo di Sebastian Haller, tornato a disputare un match ufficiale con il Borussia Dortmund. Il momento che tutti aspettavano è finalmente giunto al 62′ della gara contro l’Augsburg, in cui lo speaker del Signal Iduna Park ha annunciato l’ingresso in campo dell’attaccante francese. Dopo la chemioterapia a causa di un tumore maligno ai testicoli e una lunga assenza dal terreno di gioco, Haller è tornato ad assaporare questa gioia ed è stato accolto con un boato incredibile dai tifosi gialloneri. Difficile trovare parole adatta per descrivere il momento, quindi ecco il video.