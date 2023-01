Monza-Sassuolo 1-1, Caprari: “Sono contento della prestazione, non meritavamo di perdere”

Dopo il pareggio arrivato contro il Sassuolo per 1-1, l’attaccante del Monza Gianluca Caprari ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole: “Sono contento della prestazione al di là del gol. Oggi abbiamo fatto una grande partita, non meritavamo di perdere. Il punto va bene. Devo continuare così fino a fine stagioni, se poi arrivano i gol e gli assist ben venga. A gennaio c’erano tante voci (di mercato, ndr) su di me, Galliani le ha smentite. Nel primo tempo abbiamo avuto tante occasioni, è mancata un po di concretezza ma l’importante è arrivarci. I 22 punti da neopromossa? Il campionato è lungo, ci sono ancora tanti punti. Passo dopo passo”.