Berlusconi, le prime parole dopo oltre un mese: “Per la prima volta in giacca e cravatta” (VIDEO)

di Redazione 34

A un mese dal suo ricovero all’ospedale San Raffaele di Milano, il presidente del Monza, Silvio Berlusconi, è tornato a farsi vedere in pubblico attraverso un videomessaggio trasmessa durante la convention di Forza Italia. Il contenuto è stato registrato nella giornata di ieri, quando una troupe televisiva ha raggiunto l’ex Presidente del Consiglio, mostratosi seduto davanti ad una scrivania.

Berlusconi ha iniziato il suo discorso facendo riferimento ai problemi di salute che ha dovuto combattere in questi giorni: “Eccomi, sono qui per voi, per la prima volta in camicia e giacca dopo oltre un mese. Qui al San Raffaele mi sono svegliato improvvisamente con una domanda in testa che non riuscivo a mandare via: ‘Ma come mai sono qui? Ma che ci faccio qui? Per cosa sto combattendo io qui?’. Vicino a me vegliava la mia Marta”.