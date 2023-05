Prequalificazioni Internazionali d’Italia 2023: il montepremi

Il montepremi dell’edizione 2023 delle Prequalificazioni che precedono gli Internazionali d’Italia. Sui campi del Foro Italico si gioca dal 2 al 5 maggio per assegnare due wild card per i tornei di singolare: una per le qualificazioni maschili, l’altra per quelle femminili. Chiaramente l’obiettivo primario per i partecipanti è quello di arrivare a giocare ufficialmente il torneo la prossima settimana, ma non è da sottovalutare anche l’impatto economico che qualche vittoria in questi giorni potrebbe avere per giocatori e giocatrici perlopiù abituati a tornei ITF/Challenger. Di seguito i montepremi.

MONTEPREMI PREQUALIFICAZIONI MASCHILI

VINCITORE € 16.340

FINALISTA € 9.205 e

SEMIFINALISTI € 4.510 da

PERDENTI AI QUARTI € 2.362

PERDENTI AGLI OTTAVI € 1.204

PERDENTI AL PRIMO TURNO € 588

MONTEPREMI PREQUALIFICAZIONI FEMMINILI

VINCITRICE € 7.828

FINALISTA € 5.591

SEMIFINALISTE € 3.110

PERDENTI AI QUARTI € 1.666

PERDENTI AGLI OTTAVI € 664

PERDENTI AL PRIMO TURNO € 362