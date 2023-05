Albinoleffe-Mantova oggi in tv: orario e streaming playout Serie C 2022/2023

di Mattia Zucchiatti 18

Alle 17:00 di sabato 6 maggio è in programma il fischio d’inizio di Albinoleffe-Mantova, match di andata dei playout del girone A di Serie C 2022/2023. La diciannovesima e la sedicesima della stagione regolare si sfideranno nel primo atto del doppio confronto valido per la salvezza. La partita potrà essere seguita in diretta su Eleven Sports, disponibile anche sulla piattaforma Dazn. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco.

Sono undici i precedenti in terra seriana fra le due formazioni in Serie C: sette i successi dei padroni di casa (ultimo 1-0 nella C 2021/22), due i pareggi (ultimo 0-0 nella serie C 2015/16) e due le vittorie virgiliane (ultima 2-0 nella regular season di C 2022/23).

