Barcellona-Manchester United, Marcos Alonso segna e si commuove in ricordo del padre (VIDEO)

di Andrea Bellini 27

Si sblocca il risultato di Barcellona-Manchester United, big match valido per i playoff di Europa League. A segnare in apertura di secondo tempo è Marcos Alonso, che di testa sbuca sul secondo palo a incornare sulla lunga traiettoria disegnata da Raphinha da calcio d’angolo. Festa sugli spalti e in campo, con anche tanta commozione per il terzino ex Fiorentina, che dedica la rete al padre, scomparso di recente. Un vantaggio che è durato pochissimo, visto l’immediato pareggio siglato da Rashford e l’autogol di Koundé. Di seguito e in alto, il video del gol di Marcos Alonso.