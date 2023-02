Regolamento diffidati ottavi di finale Champions League 2022/2023: come funziona

Il regolamento dei diffidati di Champions League per quanto riguarda gli ottavi di finale dell’edizione 2022/2023: ecco come funziona con la squalifica. Come per gli scorsi anni, si entra in diffida dopo due cartellini gialli rimediati e alla terza ammonizione nella competizione scatta la squalifica. Successivamente, alla quarta ammonizione nuova diffida e al quinto cartellino giallo di nuovo squalifica, e così via. I cartellini gialli accumulati nella fase a gironi non vengono azzerati, pertanto prima dell’andata degli ottavi vi sono giocatori a rischio squalifica in vista del ritorno, così come al ritorno ci saranno dei diffidati a rischio squalifica per l’andata dei quarti. Va detto che l’indulto generale arriverà soltanto dopo i quarti di finale: prima delle semifinali, infatti le diffide pendenti saranno annullate.