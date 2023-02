MOVIOLA – Braga-Fiorentina: il Var richiama del Cerro Grande, espulso Tormena

Cambia il match di Conference League 2022/2023 tra Braga e Fiorentina. Al minuto 53′ infatti, il difensore Vitor Tormena è stato ammonito per un fallo su Jovic. Il Var però, ha richiamato il fischietto del match all’on field review. Dopo una lunga revisione, del Cerro Grande ha deciso di cambiare il colore del cartellino, estraendo il rosso per Tormena. Braga in 10, Fiorentina che può approfittarne.